Kıbrıs gazisi, arazi kavgasında kardeşini öldürdü (2)

KAÇARKEN KAZA YAPTI
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde jandarma, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşi Mehmet Civelek´i tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan Kıbrıs Gazisi Mustafa Civelek'i yakalamak için çalışma başlattı. Polisin peşine düştüğü Mustafa Civelek, Yuvacık semtinde kovalamaca sırasında otomobilinin kontrolünü kaybetti. Otomobil yol kenarına devrilirken, Civelek yaralandı. Mustafa Civelek, çağırılan ambulansla polis eşliğinde Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Alişan KOYUNCU
2020-08-19 14:51:36
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