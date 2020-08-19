Darıca'da 5 bina karantinaya alındı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 3 mahallede bulunan 5 bina, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.
Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, koronavirüs vakası nedeniyle Osmangazi Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi´ndeki 3 binayı, Abdi İpekçi Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi´ndeki 1 binayı ve Fevzi Çakmak Mahallesi Yenice Sokak'taki 1 binayı karantinaya aldı. Her 5 binada toplam 10 kişide koronavirüs vakası görüldüğü belirtilirken, karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2020-08-19 16:10:24
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