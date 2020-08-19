Darıca'da 5 bina karantinaya alındı

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 3 mahallede bulunan 5 bina, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, koronavirüs vakası nedeniyle Osmangazi Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi´ndeki 3 binayı, Abdi İpekçi Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi´ndeki 1 binayı ve Fevzi Çakmak Mahallesi Yenice Sokak'taki 1 binayı karantinaya aldı. Her 5 binada toplam 10 kişide koronavirüs vakası görüldüğü belirtilirken, karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2020-08-19 16:10:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.