Sanayi atıklarını doğaya döken firmaya ibretlik ceza Sanayi atıklarını doğaya döken firmaya döktüğü atıklar kaldırttırılarak, 265 bin lira ceza kesildi

– Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sanayi atıklarını doğaya döken Redöksan Metalurji firmasına ibretlik ceza verildi. Döktüğü atıklar kaldırttırılan firmaya ayrıca 265 bin lira ceza kesildi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinden geçen Kuzey Marmara Otoyolu mevkiindeki sanayi atıkları jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Ekipler yaptıkları titiz çalışmada zehir saçan sanayi atıklarının doğaya Redöksan Metalurji firması tarafından bırakıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, Dilovası Belediyesi ile koordineli bir çalışma yürüterek, sanayi atıklarını döken firmaya kaldırttı. Firmaya ayrıca Kocaeli Valiliğine bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 265 bin lira para cezası kesildi. Daha sonra sanayi atıkları bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ tesislerine gönderildi.

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