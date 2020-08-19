5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştiren hırsızlık şüphelisi kendisini yakalayan polisleri tebrik etmiş (2)

TUTUKLANDI
İzmit'te, müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 32 bin lira değerinde altın çalan Y.G. (28) adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Dinçer AKBİR
2020-08-19 17:51:26
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