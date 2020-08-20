Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü Melike B. yaralandı.

Kaza, gece yarısı D-130 yolu Halıdere geçişinde meydana geldi. Melike B. yönetimindeki 41 KK 504 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan Melike B., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Melike B., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-08-20 03:10:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.