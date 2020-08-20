Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

DHA

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı


Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü Melike B. yaralandı.
Kaza, gece yarısı D-130 yolu Halıdere geçişinde meydana geldi. Melike B. yönetimindeki  41 KK 504 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan Melike B., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Melike B., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2020-08-20 03:10:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüste maske takmayan kadın kendisini 'Doktorum takma dedi' diye savundu
YEREL HABERLER Otobüste maske takmayan kadın kendisini 'Doktorum ...
5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştiren hırsızlık şüphelisi kendisini yakalayan polisleri tebrik etmiş (2)
YEREL HABERLER 5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştiren hırsızlık ...
32 bin liralık altın çalan suç makinesi hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER 32 bin liralık altın çalan suç makinesi hırsız ...
Yavru köpekleri ezilmekten kurtaran halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü sürücüsü Sercan Aksu: “Ben de çok mutluyum, sonuçta bunlar bir can”
YEREL HABERLER Yavru köpekleri ezilmekten kurtaran halk otobüsü ...
Sanayi atıklarını doğaya döken firmaya ibretlik ceza Sanayi atıklarını doğaya döken firmaya döktüğü atıklar kaldırttırılarak, 265 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Sanayi atıklarını doğaya döken firmaya ibretlik ...
Yenişehir Mahallesi’ne geçici güzergah uygulaması
YEREL HABERLER Yenişehir Mahallesi’ne geçici güzergah uygulaması
Cephanelik Spor Tesisleri’nde kapsamlı bakım çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Cephanelik Spor Tesisleri’nde kapsamlı bakım ...
Eşine kızdı, çatıda intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eşine kızdı, çatıda intihara kalkıştı
5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştiren hırsızlık şüphelisi kadın kendisini yakalayan polisleri tebrik etmiş
YEREL HABERLER 5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştiren hırsızlık ...
Darıca'da 5 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Darıca'da 5 bina karantinaya alındı
32 bin TL’lik altın çalan hırsız bin güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı Yakalanmamak için 4 kez otobüs, 5 kez de kıyafet değiştiren zanlı, sahte kimlik verdiği polisleri kendisini yakaladıkları için tebrik etti
YEREL HABERLER 32 bin TL’lik altın çalan hırsız bin güvenlik ...
Dilovası Belediyesi sanayi atıklarına müdahale etti
YEREL HABERLER Dilovası Belediyesi sanayi atıklarına müdahale etti
Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı Yaralı cinayet zanlısı polis korumasında hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden ...
Kıbrıs gazisi, arazi kavgasında kardeşini öldürdü (2)
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi, arazi kavgasında kardeşini öldürdü (2)
112 yaşındaki Güllü nine Erdoğan sevdasını böyle anlattı Erdoğan sevgisi ile partiye üye olan Güllü Kaya: “Türk çocuğu öksüz kalır ama vatansız kalmaz”
YEREL HABERLER 112 yaşındaki Güllü nine Erdoğan sevdasını böyle ...
Halk otobüsü sürücüsü yavru köpekleri ezilmekten kurtardı
YEREL HABERLER Halk otobüsü sürücüsü yavru köpekleri ezilmekten ...
Otobüs şoförü, yavru köpekleri ezilmekten kurtardı 
YEREL HABERLER Otobüs şoförü, yavru köpekleri ezilmekten kurtardı 
Kıbrıs gazisi, arazi avgasında kardeşini öldürdü
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi, arazi avgasında kardeşini öldürdü
Bekçi hırsızları kovalarken çukura düşüp yaralandı
YEREL HABERLER Bekçi hırsızları kovalarken çukura düşüp yaralandı
Kıbrıs gazisi arazi için kardeşini öldürdü
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi arazi için kardeşini öldürdü
Darıca kendi yıldızlarını yetiştiriyor
YEREL HABERLER Darıca kendi yıldızlarını yetiştiriyor
Gebze’de asfalt onarım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gebze’de asfalt onarım çalışmaları sürüyor
Başiskele’de yollar parkeleniyor
YEREL HABERLER Başiskele’de yollar parkeleniyor
AK Parti’de pandemiye uygun üye çalışması
YEREL HABERLER AK Parti’de pandemiye uygun üye çalışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X