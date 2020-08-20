Ev arkadaşıyla birbirlerini bıçakladı, yardım istemek için sürünüp sokağa çıktı



Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te birlikte alkol alırken kavga eden ev arkadaşları A.C. (24) ile Azeri uyruklu Y.K. (23), birbirlerini bıçakladı. Ağır yaralı halde yaklaşık 15 metre sürünüp sokağa çıkan A.C. ile Y.K., farklı hastanelerde tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Gece saatlerinde birlikte alkol alan ev arkadaşları A.C. ve Azeri uyruklu Y.K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.C. ve Y.K., birbirlerini bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan A.C., sesini duyurabilmek için sürünerek sokağa çıktı. Yaklaşık 15 metre sürünen A.C., sokakta baygınlık geçirdi.

A.C.'yi fark eden komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. A.C. ve Y.K., gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla farklı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2020-08-20 10:23:49



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