Kocaeli'de 65 yaş üstüne 10.00 ile 20.00 saatleri arası sokağa çıkma kısıtlaması



Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu toplantısında koronavirüs ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra yeni kararlar alındı. Yeni alınan kararla 20.08.2020 tarihi itibariyle il genelinde geçerli olmak üzere, Covid-19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

Kısıtlamadan, sadece hastaneden taburcu olup evine dönen, hekime randevusu olan veya hekim raporu ile sevk edilen hastalar, kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılacaklar, cenaze nakline (ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç) refakat edecek olanlar, il dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek isteyenler muaf tutulacak.

`PAZARLARA GİRİŞLERİ DE YASAKLANDI´

Bu yaş grubundaki vatandaşların kentte kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri de yasaklandı. Ayrıca asker uğurlamaları, düğün, nişan, nikâh, kına gecesi, kız isteme, sünnet gibi toplu etkinlik ve organizasyonlara kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç, 65 yaş ve üzeri vatandaşların katılmalarının kısıtlanmasına, yapılacak ziyaretlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulmasına karar verildi.

Kurallara uymayan kişilere ise idari para cezası verilmesine, aykırılığın devamı halinde ise adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ

2020-08-20 11:14:04



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