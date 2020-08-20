İki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı

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Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde iki farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen B.B., polis tarafından yakalandı.

Olay, 17 Haziran günü Körfez ilçesinde meydana geldi. İlçedeki 2 farklı evden laptop, ziynet eşyası ve kurusıkı tabanca çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada iki olayı da B.B.´nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekipler, İstanbul´daki adresine 19 Ağustos günü operasyon düzenleyerek, B.B.´yi gözaltına aldı.

Farklı suçlardan 10 ayrı kaydı olduğu belirlenen B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN

2020-08-20 14:40:27



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