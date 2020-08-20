İzmit Paşa Caddesi yeniliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Paşa Caddesi yeniliyor

İHA

İzmit Belediyesi deforme olan Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi'nde bakımonarım ve asfalt çalışmaları gerçekleştirerek caddeyi yenileyecek.

İzmit Paşa Caddesi yeniliyor

İzmit Belediyesi deforme olan Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi’nde bakımonarım ve asfalt çalışmaları gerçekleştirerek caddeyi yenileyecek.
Kent genelindeki yol bakımonarım çalışmaları kapsamında her geçen gün İzmit’in yollarını daha kaliteli hale getiren İzmit Belediyesi, Paşa Caddesindeki asfalt yenileme çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Asfalt söküm işlemlerinin devam ettiği Paşa Caddesi’nin 750 metre uzunluğundaki yolu, İzmit Belediyesi tarafından boydan boya tamamen yenilenerek İzmit halkının kullanımına sunulacak.
İzmit Belediyesi kentin asfalt ihtiyacı bulunan tüm yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden yıpranmış asfalt kaldırma çalışmaları sonrası Paşa Caddesi’nde yoğun bir şekilde asfalt serme işlemine başlanacak. Çalışmalar kapsamında Paşa Caddesi 31 Ağustos’a kadar trafiğe kapalı olacak. Çalışma sürecinde araçlar Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Akkavak Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi’ni kullanabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükakın: “Mazeret değil, hizmet üretiyoruz”
YEREL HABERLER Büyükakın: “Mazeret değil, hizmet üretiyoruz”
İki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı
YEREL HABERLER İki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı
Pazara gitmeleri yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar haberi pazarda aldı Kısıtlama haberini duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sitem etti "Üşütmek üzereyiz kafayı"
YEREL HABERLER Pazara gitmeleri yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar ...
Evlere dadanan şahıs yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Evlere dadanan şahıs yakayı ele verdi
(Özel haber) Seyfettin Selim: "Kırkpınar’a bu sene karşıyım, ağa olarak bunu yaptırmayacağım" Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim: "Federasyon Kırkpınar’ı yapma kararı alırsa gitmem ama bana rağmen yapamazlar"
YEREL HABERLER (Özel haber) Seyfettin Selim: "Kırkpınar’a bu sene ...
Eskihisar Kalesi sohbetleri İnanç ve Yenişehirlioğlu’nu ağırladı
YEREL HABERLER Eskihisar Kalesi sohbetleri İnanç ve ...
Başkan Kocaman Uzunbey mezarlığını incelemedi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman Uzunbey mezarlığını incelemedi
Özel öğrencilerin pedal kardeşliği
YEREL HABERLER Özel öğrencilerin pedal kardeşliği
Gündoğdu Pişmaniyeciler Meydanında çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Gündoğdu Pişmaniyeciler Meydanında çalışmaları ...
30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisi yenileniyor
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisi yenileniyor
Kocaeli´de 65 yaş ve üzerine kısıtlamalar (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Kocaeli´de 65 yaş ve üzerine kısıtlamalar (2) - ...
Gebze’de parkların sayısı arttırılıyor
YEREL HABERLER Gebze’de parkların sayısı arttırılıyor
Kontrolden çıkan motosikletten düşen kasksız sürücü hayatını kaybetti Ölen sürücünün kaskını motosikletin arkasında taşıdığı belirlendi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motosikletten düşen kasksız sürücü ...
Umuttepe otoparkı daha konforlu olacak
YEREL HABERLER Umuttepe otoparkı daha konforlu olacak
Kocaeli'de 65 yaş üstüne 10.00 ile 20.00 saatleri arası sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Kocaeli'de 65 yaş üstüne 10.00 ile 20.00 saatleri ...
Kask takmadı canından oldu
YEREL HABERLER Kask takmadı canından oldu
Prof. Dr. Haluk Dursun unutulmadı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Haluk Dursun unutulmadı
Korona virüse karşı farkındalık yürüyüşü
YEREL HABERLER Korona virüse karşı farkındalık yürüyüşü
Başkan Bıyık, Osmangazi esnafını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, Osmangazi esnafını dinledi
Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi Kocaeli’de kamu kurumları ve düğünlere HES kodu sorgulaması ile girilecek
YEREL HABERLER Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar ...
Çayırova, budayarak gübre üretiyor
YEREL HABERLER Çayırova, budayarak gübre üretiyor
TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk Otomobilin camından sarkıttığı bacağını sallayarak kazaya davetiye çıkardı
YEREL HABERLER TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobilde tehlikeli ...
Yenilenen Tavşantepe Caddesi şık korkuluklarla artık daha güvenli
YEREL HABERLER Yenilenen Tavşantepe Caddesi şık korkuluklarla artık ...
Ev arkadaşıyla birbirlerini bıçakladı, yardım istemek için sürünüp sokağa çıktı
YEREL HABERLER Ev arkadaşıyla birbirlerini bıçakladı, yardım istemek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X