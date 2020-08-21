Sahte araç plakası basımına 6 gözaltı

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GEBZE(Kocaeli)(DHA)KOCAELİ'nin Gebze ve Çayırova ilçesinde sahte araç plakası basımı yapan 6 şüpheli, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine sahte araç plakası basımı yapan şüphelilerin iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 69 adet sahte plaka, 1 plaka basma makinesi, 1 mühür baskı makinesi, 1 plaka baskı makinesi, 4 adet baskı kalıbı, 37 adet plaka sacı, 730 adet harf ve sayı kalıpları, 4 sayfa plaka listesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ

2020-08-21 13:00:17



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