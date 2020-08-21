Sahte araç plakası basımına 6 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte araç plakası basımına 6 gözaltı

DHA

Sahte araç plakası basımına 6 gözaltı


GEBZE(Kocaeli)(DHA)KOCAELİ'nin Gebze ve Çayırova ilçesinde sahte araç plakası basımı yapan 6 şüpheli, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. 
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine sahte araç plakası basımı yapan şüphelilerin iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 69 adet sahte plaka, 1 plaka basma makinesi, 1 mühür baskı makinesi, 1 plaka baskı makinesi, 4 adet baskı kalıbı, 37 adet plaka sacı, 730 adet harf ve sayı kalıpları, 4 sayfa plaka listesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ
2020-08-21 13:00:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de bir kamyonda 1 milyon 950 bin boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir kamyonda 1 milyon 950 bin boş makaron ...
Genel Sekreter Gündoğdu, GEBZESEM’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Genel Sekreter Gündoğdu, GEBZESEM’de incelemelerde ...
Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı
Kocaeli’de sahte plaka operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de sahte plaka operasyonu: 6 gözaltı
Ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı 81 promil alkollü çıkan sürücüye toplamda 11 bin 468 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsü park ...
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini böyle anlattı AK Parti’ye üye olup üye toplamaya devam eden 112 yaşındaki Güllü Kaya: “Başımızdan giderse halimiz yaman” “Ölsem yine Tayyip için mezardan gelir oyumu Tayyip’e veririm”
YEREL HABERLER 112 yaşındaki Güllü nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ...
Kocaman, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kocaman, vatandaşlarla bir araya geldi
80’lerin efsanesi konuşan araba Kitt’i Türkiye’ye getirerek Cem Yılmaz'a gönderme yaptı Çocukluk hayalini Kocaeli'ne getiren Ramazan Çelik: 'Kara Şimşek'in sahibinden Cem Yılmaz’a gönderme: “Cem Yılmaz’ın G.i.t’i varsa bizim de KITT’imiz var. Alırım anahtarını Cem Yılmaz diyorum"
YEREL HABERLER 80’lerin efsanesi konuşan araba Kitt’i Türkiye’ye ...
Dükkanında doğan yavru kedilere sahip çıktı
YEREL HABERLER Dükkanında doğan yavru kedilere sahip çıktı
Yüksek gerilime kapılan iki işçiden 1'i öldü
YEREL HABERLER Yüksek gerilime kapılan iki işçiden 1'i öldü
İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
YEREL HABERLER İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
Başkan Söğüt, İlimtepe Millet Bahçesini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, İlimtepe Millet Bahçesini inceledi
Ormanlık alanda 200 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Ormanlık alanda 200 kök kenevir ele geçirildi
Büyükşehir, o ilçede alt yapı çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir, o ilçede alt yapı çalışmalarına başladı
Zabıta ekipleri korona virüs denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri korona virüs denetimlerini sürdürüyor
Büyükakın: “Mazeret değil, hizmet üretiyoruz”
YEREL HABERLER Büyükakın: “Mazeret değil, hizmet üretiyoruz”
İzmit Paşa Caddesi yeniliyor
YEREL HABERLER İzmit Paşa Caddesi yeniliyor
İki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı
YEREL HABERLER İki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı
Pazara gitmeleri yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar haberi pazarda aldı Kısıtlama haberini duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sitem etti "Üşütmek üzereyiz kafayı"
YEREL HABERLER Pazara gitmeleri yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar ...
Evlere dadanan şahıs yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Evlere dadanan şahıs yakayı ele verdi
(Özel haber) Seyfettin Selim: "Kırkpınar’a bu sene karşıyım, ağa olarak bunu yaptırmayacağım" Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim: "Federasyon Kırkpınar’ı yapma kararı alırsa gitmem ama bana rağmen yapamazlar"
YEREL HABERLER (Özel haber) Seyfettin Selim: "Kırkpınar’a bu sene ...
Eskihisar Kalesi sohbetleri İnanç ve Yenişehirlioğlu’nu ağırladı
YEREL HABERLER Eskihisar Kalesi sohbetleri İnanç ve ...
Başkan Kocaman Uzunbey mezarlığını incelemedi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman Uzunbey mezarlığını incelemedi
Özel öğrencilerin pedal kardeşliği
YEREL HABERLER Özel öğrencilerin pedal kardeşliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X