Eskihisar Kalesi’inde Alişan Kapaklıkaya konferansı

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Gebze Belediyesi Eskihisar Kalesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında, yazar Alişan Kapaklıkaya vatandaşlarla bir araya geldi.

Gebze Belediyesi Eskihisar Kalesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında, yazar Alişan Kapaklıkaya Gebzeli vatandaşlara konferans gerçekleştirdi. Eskihisar kalesinde gerçekleşen konferansa Gebze Belediye Başkan Vekili Selamet Güner ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılışında konuşan Gebze Belediye Başkan Vekili Selamet Güner, şehir dışında olması sebebiyle programa katılamayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını iletti.

Programda kendi hayatından kesitleri anlatan, zaman zaman insanları güldüren, düşündüren ve hüzünlendiren yazar Alişan Kapaklıkaya, vatandaşlara sohbet havasında bir konferans verdi. Programın sonunda dinleyiciler arasından 10 kişiye Alişan Kapaklıkaya’nın imzalı kitabı hediye edildi. Gebze Belediyesi Eskihisar Kalesi kültürsanat etkinlikleri 21 Ağustos Cuma yetişkin tiyatrosu “Miras”, 22 Ağustos Cumartesi günü yetişkin tiyatrosu “Ziyafet Sofrası” ve 23 Ağustos Pazar günü “Kuranı Kerim Ziyafeti ve NeyDef” dinletisiyle devam edecek. Katlımın ücretsiz olduğu programlar saat 21.00’de başlayacak.

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