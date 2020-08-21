Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı

İHA

Körfez Kabakoz bölgesinde, 40 dönümlük alanda hayata geçirilen tır parkı alanı tamamlandı.

Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı

Körfez Kabakoz bölgesinde, 40 dönümlük alanda hayata geçirilen tır parkı alanı tamamlandı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesine yeni tır parkları kazandırılıyor. Özellikle mahalle aralarında ve ana cadde üzerinde yer alan parklanmaların önüne geçmek adına ilçe genelindeki park alanlarını çoğaltan Körfez Belediyesi, Kabakoz bölgesindeki 40 dönümlük alanda hayata geçirdiği tır parkı alanını tamamlayarak çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. 300 aracın park edebileceği 40 dönümlük alanda bulunan parkta, sosyal donatı alanı da olacak. Kirazlıyalı’da da bir park alanı oluşturulmasıyla birlikte mahalle aralarına gelişi güzel bırakılan tırlarla ilgili de denetimler daha sıkı hale getirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kartepe’nin yeni gasilhanesi dualarla hizmete açıldı
YEREL HABERLER Kartepe’nin yeni gasilhanesi dualarla hizmete açıldı
Saunadan hırsızlık şüphelisi, kovalamacada araçla duvara çarpınca yakalandı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Saunadan hırsızlık şüphelisi, kovalamacada araçla ...
Yabancı öğrenciler Türkçe’yi KO-MEK’te öğrendi
YEREL HABERLER Yabancı öğrenciler Türkçe’yi KO-MEK’te öğrendi
Başiskele’nin çocuk parkları şenleniyor
YEREL HABERLER Başiskele’nin çocuk parkları şenleniyor
Saunadan hırsızlık şüphelisi, kovalamacada araçla duvara çarpınca yakalandı
YEREL HABERLER Saunadan hırsızlık şüphelisi, kovalamacada araçla ...
Otellere dadanan sauna faresi yakayı ele verdi Masaj yapmaya giden müşterilerin dolaplarını boşaltarak çaldığı araçları ile kaçtı Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan hırsız kaza yapınca yakalandı Çok sayıda suç kaydı çıkan hırsız çarptığı polis aracı ile adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Otellere dadanan sauna faresi yakayı ele verdi Masaj ...
Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttu
112 yaşında Ak Parti´ye üye oldu
YEREL HABERLER 112 yaşında Ak Parti´ye üye oldu
Eskihisar Kalesi’inde Alişan Kapaklıkaya konferansı
YEREL HABERLER Eskihisar Kalesi’inde Alişan Kapaklıkaya konferansı
“Yaramaz Notalar” Sekapark’ta seyirci ile buluştu
YEREL HABERLER “Yaramaz Notalar” Sekapark’ta seyirci ile buluştu
Serdar ve Veliahmet’in parke yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Serdar ve Veliahmet’in parke yolları yenileniyor
Sahte araç plakası basımına 6 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte araç plakası basımına 6 gözaltı
Kocaeli'de bir kamyonda 1 milyon 950 bin boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir kamyonda 1 milyon 950 bin boş makaron ...
Genel Sekreter Gündoğdu, GEBZESEM’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Genel Sekreter Gündoğdu, GEBZESEM’de incelemelerde ...
Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı
Kocaeli’de sahte plaka operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de sahte plaka operasyonu: 6 gözaltı
Ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı 81 promil alkollü çıkan sürücüye toplamda 11 bin 468 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsü park ...
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini böyle anlattı AK Parti’ye üye olup üye toplamaya devam eden 112 yaşındaki Güllü Kaya: “Başımızdan giderse halimiz yaman” “Ölsem yine Tayyip için mezardan gelir oyumu Tayyip’e veririm”
YEREL HABERLER 112 yaşındaki Güllü nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ...
Kocaman, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kocaman, vatandaşlarla bir araya geldi
80’lerin efsanesi konuşan araba Kitt’i Türkiye’ye getirerek Cem Yılmaz'a gönderme yaptı Çocukluk hayalini Kocaeli'ne getiren Ramazan Çelik: 'Kara Şimşek'in sahibinden Cem Yılmaz’a gönderme: “Cem Yılmaz’ın G.i.t’i varsa bizim de KITT’imiz var. Alırım anahtarını Cem Yılmaz diyorum"
YEREL HABERLER 80’lerin efsanesi konuşan araba Kitt’i Türkiye’ye ...
Dükkanında doğan yavru kedilere sahip çıktı
YEREL HABERLER Dükkanında doğan yavru kedilere sahip çıktı
Yüksek gerilime kapılan iki işçiden 1'i öldü
YEREL HABERLER Yüksek gerilime kapılan iki işçiden 1'i öldü
İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
YEREL HABERLER İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
Başkan Söğüt, İlimtepe Millet Bahçesini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, İlimtepe Millet Bahçesini inceledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X