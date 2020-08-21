Ayasofya-i Kebir Cami ‘nin Hatipleri Gebze’ye geliyor

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Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültürsanat etkinlikleri kapsamında Ayasofyai Kebir Camii İmam Hatipleri’nden Kurra Hafız Ferruh Muştuer ve Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu Gebzelilere Kuran’ı Kerim ziyafeti yaşatacak.

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültürsanat etkinlikleri kapsamında Pazar Günü Eskihisar Kalesinin manevi ortamında Kur’anı Kerim ziyafeti yaşatacak. Ayasofyai Kebir Camii Hatibi,2015 Yılı Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Dünya birincisi Kurra Hafız Ferruh Muştuer, Ayasofyai Kebir Camii Hatibi,2009 Yılı Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Dünya birincisi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu, Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Kurra Hafız İshak Danış, 20022007 ve 2010 Yılları Kuran’ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Mustafa Özyılmaz, Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması üçüncüsü Hafız Osman Bostancı, 2010 Yılı Türkiye Geneli İmam Hatipler Arası Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması ikincisi Hafız Muhsin Kara ve 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye ikincisi Hafız Muhammed Yahya Yıldızhan Gebzelilere Kur’anı Kerim ziyafeti sunacak.

Programda Kur’anı Kerim ziyafetinin yanı sıra ney ve def dinletisi de gerçekleşecek. Katlımın ücretsiz olduğu etkinliğe tüm vatandaşlar katılabilecek.

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