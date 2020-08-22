Tüm hazırlıklarını tamamlayan BİLNET’te dersler başladı

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde yeni eğitimöğretim yılı 8. ve 12. sınıfların dersleriyle başladı. Okul yönetimi hızlandırılmış telafi derslere katılamayan öğrenciler için özel bir sistem kurarak, sınıf ortamını aynı anda evlere taşıdı.

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşlesi’nde Ağustos ayı başı itibariyle yeni eğitimöğretim dönemini başladı. Genel Merkez, okul yönetimi ve zümre başkanları toplantılarından sonra tüm öğretmenler geçen hafta bir araya gelerek, yeni dönem işleyişi ve Bilfen Şirketler Topluluğu Üyesi BİLNET Okulları Yönetim Şeması hakkında bilgilendirildi. BİLNET Kocaeli’de öğrenciler ise bu hafta ders başı yaptı. Pazartesi gününden itibaren sınav grupları olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri hem yüz yüze hem de online hızlandırılmış derslerle konuları işlemeye başladı.

Pandemi sürecinde uzaktan eğitime en hızlı şekilde uyum sağlayan ve online dersleri aksatmadan eğitimöğretimi sürdüren okulda, 8. ve 12. sınıflar için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınıflar oluşturuldu. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde dersler başladı. Aynı zamanda bu dersler, okula gelemeyen öğrenciler için okul yönetimi tarafından oluşturulan özel sistemle aynı anda evlere taşındı. Evde olan öğrenciler, sınıf ortamına bire bir evden katılarak dersleri işledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen programa göre BİLNET Kocaeli’de de bütün sınıflarla ders başı 31 Ağustos’ta başlayacak. Okul yönetimi, bu konuda da tüm hazırlıkların tamamlandığını, belirlenen program ve sağlık tedbirleri kapsamında öğrencilerle buluşmayı dört gözle bekledikleri açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.