Merdiven başında dayak güvenlik kamerasında

Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ismi öğrenilemeyen bir kişi, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından merdiven başında dövüldü. Bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan dayak olayı, sosyal medyada paylaşıldı.
Köşklü Çeşme Mahallesi'nde geçen hafta yaşandığı öğrenilen olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülelerde bir iş yerinin merdivenlerinde, ismi öğrenilemeyen kişi ile kimlikleri belirsiz 2 kişi arasında tartışma çıkıyor. Kısa süre sonra 2 kişi, tartıştıkları kişiyi dövmeye başlıyor. Yumruk ve tekme atan ikiliyi, yanlarındaki bir kişi, engellemeye çalışyor. İkili tarafından merdivenden itilen kişi, bir minibüsün arkasına oturarak, ağlıyor. Görüntülere paylaşıldığı sosyal medyada, kullanıcılar tepki gösterdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU
2020-08-22 12:28:47
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