Çayırova'da 36.5 kg kaçak nargile tütünü ve binlerce makaron yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çayırova'da 36.5 kg kaçak nargile tütünü ve binlerce makaron yakalandı

İHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerince iki iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda 36.5 kg kaçak nargile tütünü, 14 bin dolu ve 98 bin boş makaron ele geçirildi.

Çayırova'da 36.5 kg kaçak nargile tütünü ve binlerce makaron yakalandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerince iki iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda 36.5 kg kaçak nargile tütünü, 14 bin dolu ve 98 bin boş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çayırova ilçesinde iki işyeri ve bir araçta arama yapıtı. Aramalarda 36.5 kg kaçak nargile tütünü, 14 bin dolu ve 98 bin boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan C.A. isimli şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğusel: “Tarihin akışını değiştirecek bir keşif”
YEREL HABERLER Doğusel: “Tarihin akışını değiştirecek bir keşif”
Merdiven başında dayak güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Merdiven başında dayak güvenlik kamerasında
Yakaladığı 2 köpek balığıyla hatıra fotoğrafı çekip, denize saldı
YEREL HABERLER Yakaladığı 2 köpek balığıyla hatıra fotoğrafı çekip, ...
Tüm hazırlıklarını tamamlayan BİLNET’te dersler başladı
YEREL HABERLER Tüm hazırlıklarını tamamlayan BİLNET’te dersler ...
Kocaeli’de dere temizliği çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de dere temizliği çalışmaları aralıksız ...
Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın müjdesi enerji fethidir”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın müjdesi enerji ...
Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktörü Kocaeli’de üretilecek Yerli traktörün seri üretimine 2021 yılında geçilecek 45 dakikalık şarjla 7 saat çalışarak yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayacak
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktörü Kocaeli’de ...
Masaj salonlarında müşterilerin dolaplarını boşaltan sauna faresi tutuklandı
YEREL HABERLER Masaj salonlarında müşterilerin dolaplarını boşaltan ...
Ayasofya-i Kebir Cami ‘nin Hatipleri Gebze’ye geliyor
YEREL HABERLER Ayasofya-i Kebir Cami ‘nin Hatipleri Gebze’ye geliyor
Kartepe’nin yeni gasilhanesi dualarla hizmete açıldı
YEREL HABERLER Kartepe’nin yeni gasilhanesi dualarla hizmete açıldı
Saunadan hırsızlık şüphelisi, kovalamacada araçla duvara çarpınca yakalandı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Saunadan hırsızlık şüphelisi, kovalamacada araçla ...
Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı
YEREL HABERLER Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı
Yabancı öğrenciler Türkçe’yi KO-MEK’te öğrendi
YEREL HABERLER Yabancı öğrenciler Türkçe’yi KO-MEK’te öğrendi
Başiskele’nin çocuk parkları şenleniyor
YEREL HABERLER Başiskele’nin çocuk parkları şenleniyor
Saunadan hırsızlık şüphelisi, kovalamacada araçla duvara çarpınca yakalandı
YEREL HABERLER Saunadan hırsızlık şüphelisi, kovalamacada araçla ...
Otellere dadanan sauna faresi yakayı ele verdi Masaj yapmaya giden müşterilerin dolaplarını boşaltarak çaldığı araçları ile kaçtı Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan hırsız kaza yapınca yakalandı Çok sayıda suç kaydı çıkan hırsız çarptığı polis aracı ile adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Otellere dadanan sauna faresi yakayı ele verdi Masaj ...
Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttu
112 yaşında Ak Parti´ye üye oldu
YEREL HABERLER 112 yaşında Ak Parti´ye üye oldu
Eskihisar Kalesi’inde Alişan Kapaklıkaya konferansı
YEREL HABERLER Eskihisar Kalesi’inde Alişan Kapaklıkaya konferansı
“Yaramaz Notalar” Sekapark’ta seyirci ile buluştu
YEREL HABERLER “Yaramaz Notalar” Sekapark’ta seyirci ile buluştu
Serdar ve Veliahmet’in parke yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Serdar ve Veliahmet’in parke yolları yenileniyor
Sahte araç plakası basımına 6 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte araç plakası basımına 6 gözaltı
Kocaeli'de bir kamyonda 1 milyon 950 bin boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir kamyonda 1 milyon 950 bin boş makaron ...
Genel Sekreter Gündoğdu, GEBZESEM’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Genel Sekreter Gündoğdu, GEBZESEM’de incelemelerde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X