FETÖ soruşturmasında aranan spiker Kocaeli'de gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan, eski Bugün TV'de haber müdürü ve spiker olarak görev yapan Erkan Akkuş'un İzmit'te olduğu ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. İzmit'te belirlenen adrese yapılan operasyonda Akkuş yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince polis merkezine götürülen Akkuş, işlemleri sonrasında İstanbul'a gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.