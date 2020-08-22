İzmit'te fabrikada yangın; 10 işçi dumandan etkilendi

Selda Hatun TAN-Nabi YAZICI/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT´te piston üretimi yapan bir fabrikanın üretim bölümünde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastanelerde tedavi altına alındı.
Yangın, 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi´nde bulunan bir piston fabrikasında meydana geldi. Üretimin yapıldığı testere bölümünde yangın çıktığını gören fabrika işçileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Bu sırada yangından yayılan dumanlar fabrika içerisinde bulunan diğer birimleri kapladı. Yangında fabrikada küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 10 işçi ise çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN-Nabi YAZICI
2020-08-22 18:15:19
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