Evden ağır koku gelince öldüğü ortaya çıktı

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Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Hasan Mercan (60) yalnız yaşadığı evinde ölü buludu.

Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Kendirci Sokaktaki evinde yalnız yaşayan Hasan Mercan'ın komşuları evden ağır kokular gelmesi üzerine durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mercan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hasan Mercan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-08-22 18:35:21



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