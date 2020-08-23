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Sıcaktan bunalanlar Kocaeli plajlarını doldurdu Hafta sonu tatilcileri Kocaeli’de denizin tadını çıkardı Tatilde virüsten korunmayı kenara bırakan tatilciler: “Allah koruyor beni başka nasıl korunacağım?”

İHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sıcak havalardan bunalan vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Tatil yapmak için plaja gelen bir vatandaş ise korona virüse karşı kendisini Allah'a emanet ettiğini belirtti.

Sıcaktan bunalanlar Kocaeli plajlarını doldurdu Hafta sonu tatilcileri Kocaeli’de denizin tadını çıkardı Tatilde virüsten korunmayı kenara bırakan tatilciler: “Allah koruyor beni başka nasıl korunacağım?”

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde sıcak havalardan bunalan vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Tatil yapmak için plaja gelen bir vatandaş ise korona virüse karşı kendisini Allah’a emanet ettiğini belirtti.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hafta sonunu tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar Kerpe plajına akın etti. Sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı. Yetişkinler, güneşin ve kumun tadını çıkarırken, gençler ve çocuklar ise yüzüp, oyunlar oynayarak tatilin keyfini sürdü. Plajlarda bazı vatandaşlar korunabilmek için sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise kendilerini Allah’a emanet ettiklerini söyledi.

“Allah koruyor beni başka nasıl korunacağım?”
Tatil yapmak için plaja geldiklerini söyleyen 73 yaşındaki İsmail Taşkın, “Karadeniz sahilinde, Kerpe sahilinde korona virüs mü olur? Millet birbirine giriyor. Nerede maske? Jandarma akşam maske sordu bana. Yolda yürürken maske mi sorulur? Burada maske sorulması lazım. Bu alemde korona virüs olmaz. Korona virüs kimseye gelmez. Gelmediği için de böyle olur. Allah koruyor beni başka nasıl korunacağım? Deniz koruyor” dedi.

“Kendimizi denize bırakacağız, yapacak bir şey yok”
Güzel havayı fırsat bilip çocuklarıyla birlikte Sakarya’dan Kocaeli’ye denize geldiklerini söyleyen 41 yaşındaki Kemal Apti ise “Çocuklarla denize geldik. Bugün çok güzel bir hava var. Biz geldik ama hiçbir önlem almadık, sadece maskeyle geldik. Tabii burada maske takamayız. Sonuçta denize gireceğiz. Kendimizi denize bırakacağız, yapacak bir şey yok yani. Burada ne kadar koruyabiliriz ki kendimizi? Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, temas kurmayacağız o kadar. Tabii ki önlemlerimizi alacağız" diye konuştu.

“Tuzlu suda virüsün bulaşmadığını söylemişlerdi”
Deniz suyundaki tuz ile birlikte korona virüsün bulaşmayacağını düşünen Emin Düz de, ”Eğlenceli, huzurlu, işin stresini atabilmek için tatil en doğal şey. Maskemizi takıyoruz, temizliğimizi yapıyoruz, sosyal mesafemizi koruyarak virüsten korunuyoruz. Suya giriyoruz. Tuzlu suda virüsün bulaşmadığını söylemişlerdi, yani bulaşmayacağı söyleniyor. Bunun için herhangi bir önlem yok zaten. Ama plajlarda tabii ki sosyal mesafe, maske kuralı gibi tedbirlerimizi alıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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