Kocaeli’de aranan 38 suçlu korona virüs denetiminde yakalandı

Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacı ile alınan tedbirler kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda dün kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bin 589 iş yeri kontrol edilirken, 18 bin 206 kişinin de kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, karantina ihlali yaptığı belirlenen 38 şahsa, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 7 şahsa ve maske takmadığı için 21 şahsa da idari para cezası uygulandı.

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