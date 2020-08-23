Yaralı tilkiler, Ormanya´da tedavi edildi



KARTEPE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´ne yaralı olarak getirilen 2 yavru tilki, tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salındı.

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´ne bağlı ekipler tarafından Soğucak Yaylası´nda yaralı halde bulunan 2 yavru tilki, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´ne getirildi. Araç çarpması sonucu yaralandıkları tespit edilen 5 aylık dişi ve 3 aylık erkek tilki için tedavi sürecine başlandı. Veteriner hekimlerinin kontrol ettiği yavru tilkilerin iç kanaması olup olmadığı kontrol edildi. Antibiyotik, vitamin ve mineral takviyeleri yapılan tilkilere iç kanamayı engelleyen ilaç verildi.

SAĞLIKLARINA KAVUŞTULAR

Yaklaşık iki ay boyunca Ormanya´da tedavi edilen tilkiler için özel bir alan hazırlandı. Beslenme programı oluşturulan yavrular gece ve gündüz olmak üzere iki öğün olarak beslendi. Yavru tilkilerin bakımı için biri gece biri gündüz çalışan iki bakıcı görevlendirildi. Ekipler tarafından getirildiklerinde bin 200 gram ve 980 gram ağırlığında olan yavrular, yapılan tedavi neticesinde 2 bin 600 ve 2 bin 100 gram ağırlığa ulaştı. Tamamen sağlıklarına kavuşan yavru tilkiler, ekipler tarafından bulundukları Soğucak Yaylası´na tekrar bırakıldı.

TİLKİLERE MİKROÇİP TAKILDI

Tedavileri tamamlanan yavru tilkilerin deri altlarına veteriner hekimler tarafından mikroçipler yerleştirildi. Bu şekilde seri numarası verilen tilkilerin sisteme kayıtları yapıldı. Hayvanın türü, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, yaşı, yapılan aşılar, kullanılan ilaçlar ve uygulanan operasyonlar gibi bilgilerin yer aldığı kayıtlar sayesinde, yaban hayvanlarına uygulanan her türlü işlem ve hayvanların fiziksel özellikleri sisteme kayıt edilebiliyor.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-08-23 11:34:16



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