Testi pozitif çıktı, komşularını ziyaret ettiğini söyleyince sokak karantinaya alındı

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Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesindeki, koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, yakın zamanda tüm komşularını ziyaret ettiğini söyleyince, sokak karantinaya alındı.

Kartepe ilçesi Şirinsulhiye Mahallesi Ömerağa Sokak´ta yaşayan bir kişi, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, filyasyon ekipleri kişinin yakın zamanda temas ettiği kişileri araştırmaya başladı. Test sonucu pozitif çıkan kişi, yakın zamanda tüm komşularını ziyaret ettiğini söyledi. Bunun üzerine sokak tedbir amacıyla karantinaya alındı. Sokağın girişleri bariyerlerle kapatılarak önlem alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2020-08-23 14:45:56



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