Kaybolan köpeğini tabancayla vurulmuş halde buldu

Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT´te, Ali Bilgin (54), 2 gün önce kaybolan çoban köpeğini evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tabancayla vurulmuş halde buldu. Vücudunda 2 mermi yarası olan köpek tedavi altına alındı.
İzmit Yassıbağ Mahallesi´nde yaşayan Ali Bilgin, 2 gün önce evlerinin bahçesinde bulunan 7 yaşındaki çoban köpeğinin kaybolduğunu fark etti. Bunun üzerine Ali Bilgin, kendi imkanları ve tanıdıklarının yardımlarıyla kaybolan köpeğini evinin çevresinde aramaya başladı. İki gün sonra evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta köpeğini bulan Bilgin, köpeğinin vücudunda 2 mermi yarası olduğunu gördü. Veterinere götürülen köpek, tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarmaya şikayette bulunan Bilgin, köpeğini tabanca ile ateş edip vurarak yaralayanların yakalanmasını istedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-08-23 15:04:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.