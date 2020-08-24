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Topladığı gelinliklerle ihtiyaç sahibi gelin adayların yüzünü güldürüyor Yardımsever berber başlattığı kampanyayla 15 gelin adayına umut oldu

İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde berberlik yapan İsmail Ak, evlenen kadınlardan topladığı gelinliklerle maddi imkanı olmayan gelin adaylarının yüzünü güldürüyor. Aynı zamanda itfaiye ve AFAD gönüllüsü de olan Ak, çevresindeki vatandaşlardan topladığı gelinliklerle bugüne kadar 15 genç kızın yüzünü güldürdü.

Topladığı gelinliklerle ihtiyaç sahibi gelin adayların yüzünü güldürüyor Yardımsever berber başlattığı kampanyayla 15 gelin adayına umut oldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde berberlik yapan İsmail Ak, evlenen kadınlardan topladığı gelinliklerle maddi imkanı olmayan gelin adaylarının yüzünü güldürüyor. Aynı zamanda itfaiye ve AFAD gönüllüsü de olan Ak, çevresindeki vatandaşlardan topladığı gelinliklerle bugüne kadar 15 genç kızın yüzünü güldürdü.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve ilçe merkezinde bulunan dükkanında berberlik yapan 51 yaşındaki İsmail Ak, çevresindeki ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımına bulunmak için başlattığı kampanyayla gelin adaylarına umut oluyor. Evlenen vatandaşların gelinliklerini alan Ak, belediyeden tahsis ettiği iki iş yerinde gelinlik mağazası kurdu. Şükran Kan ve Melike Özkan iki ev kadının yardımıyla çevresindeki insanlardan gelinlik toplayan Ak, ihtiyaç sahibi gelin adaylara ödünç veriyor. Dükkana gelen gelin adayları 75 gelinlikten istediği modeli seçiyor. Gelinlikleri alan gelin adayları düğünün ardından tekrar getirerek teslim ediyor. Aynı zamanda itfaiye ve AFAD gönüllüsü de olan Ak, kısa süre önce başlattığı kampanyayla bugüne kadar 15 gelin adayının yüzünü güldürdü.

“Temizlik konusunda bizler destek oluyoruz”
Topladıkları gelinlikleri Türkiye’nin 81 ilinden gelen vatandaşlara verebileceklerini ifade eden İsmail Ak, “Daha önce dar gelirli ailelere giyişi konusunda yardımcı oluyorduk. Bunu genişletebilir miyiz diye düşündük. Daha sonra gelinliklerin pahalı olmasını düşünerek böyle bir çalışma yapalım dedik. Çok da güzel oldu. Dar gelirli aileler için kampanyamızı başlattık. Bununla ilgili gelin adaylarımız için bir gelinlik dükkanı açtık. Bize destek olan belediye başkanı bize 2 tane dükkan tahsis etti. Şu an burası da bize yeterli gelmiyor. 75 gelinliğimiz mevcut. ‘En yakın komşunuz’ adı altında aileler istediği gelinliği buradan alıyor. Düğün sonrasında tekrar bize getiriyor. Temizlik konusunda bizler destek oluyoruz ve gelinliklerin temizliği için kuru temizlemeciler ile görüştük. Şu an için buradan yaklaşık 15 tane gelinlik verdik. Vermeye de devam ediyoruz. 81 ildeki gelinler için burada çalışma hazırladık. Buradan istedikleri gelinliği alıp bize geri getiriyorlar” dedi.

“Sünnet olacak çocuklarımıza da kıyafet veriyoruz”
Sünnet olacak çocuklara da sünnet kıyafetleri ulaştırdıklarını ifade eden Ak, “Gelinlikleri bize arka planda olan görünmeyen ablalarımız var. Düğünlerini yaptıktan sonra evlenecek olanlara katkıları olsun diye herkes birer gelinlik getirdi. Bu arada sünnet olacak çocuklarımız ile ilgili sünnet kıyafetlerimiz de mevcut. Sünnet olacak çocuklarımıza da kıyafet veriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yerimiz dar ama ihtiyacı olanlara hizmet sunmak istiyoruz” diye konuştu.

“İhtiyaç sahiplerini buradan mutlu göndermek çok güzel bir şey”
İsmail Ak’ın kampanyasında gönüllü olarak çalışan Şükran Kan, “İsmail ağabeye yardım etmek için geliyoruz. Gelinlikleri düzenliyoruz, toparlıyoruz. Çevremizdeki insanlara kampanyayı duyuruyoruz. İhtiyaç sahiplerini buradan mutlu göndermek çok güzel bir şey. Onlar mutlu bir şekilde ayrılınca bizler de mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Boş zamanlarımı değerlendiriyorum”
İnsanlara yardımcı olmanın büyük mutluluk verdiğini ifade eden Melike Özkan, “Ben de gönüllü olarak yardımcı olmak için buraya geliyorum. Hem boş zamanlarımı değerlendiriyorum hem de insanlara yardımcı oluyorum. Aynı zamanda burada gelinliğe ihtiyacı olan kişilerin yanı sıra, dışarıda bu işi yaptığımızı bildikleri için insanlar bize telefon açarak yardımlarının olduklarını söylüyorlar. Biz de onları buraya getiriyoruz. İhtiyaçlarına göre yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradan ayrılıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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