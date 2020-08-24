Eskihisar Kalesi’nde Kur’an tilaveti

Eskihisar Kalesi'nde Ayasofyai Kebir Camii Şerifi İmam Hatipleri ve Kur’anı Kerimi güzel okuma yarışmalarında dereceye giren hatiplerin okuduğu Kur’anı Kerim tilaveti büyük ilgi gördü.

Gebze’nin tarihi yapılarından Eskihisar Kalesi’nde Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Ay Işığında Kültür Sanat Akşamları etkinlikleri Kur’anı Kerim tilaveti ile büyük bir ahenk oluşturdu. Tarihi Eskihisar Kalesi’nin eşsiz atmosferinde düzenlenen programda Ayasofyai Kebir Camii Şerifi İmam Hatipleri Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu, Büyükçamlıca Cami İmam Hatibi İshak Danış, Kur’an Kerimi Güzel Okuma Yarışması 3.’sü Osman Bostancı, 2010 yılı Kur’an Kerim Güzel Okuma Türkiye 1.’si Mustafa Özyılmaz, 2010 Yılı Türkiye İmam Hatipler Arası Kur’anı Kerim Güzel Okuma Yarışması 2.’si Muhsin Kara ve 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’anı Kerim Güzel Okuma Yarışması Türkiye 2.’si Muhammed Yahya Yıldızhan Kur’anı Kerim ziyafeti sundu.

Programın ev sahipliğini yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Giresun’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara ve askerlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de sabır dilediğini belirterek Eskihisar Kalesi’nde düzenlenen etkinliklere aileleriyle birlikte katılan Gebzeli hemşehrilerine teşekkür etti. Program sonunda, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Ayasofyai Kebir Camii Şerif konulu resim yarışmasında dereceye girenlere Başkan Büyükgöz ve protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

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