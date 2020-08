Büyükakın: “Yelken sporunda Kocaeli çok önemli bir merkez olacak”

'Her yaşımıza şahidiz'

Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak’ı makamında konuk eden Başkan Büyükakın, “Yelken sporunun ulusal ve uluslararası alandaki yarışmalarını Kocaeli’de yapmak istiyoruz.” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak’ı makamında konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve Kağıtspor Kulüp Başkanı Ali Yeşildal’ın da yer aldığı ziyarette, Yelken Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yapılabilecek işbirlikleri de ele alındı. Kocaeli’de bütüncül bir yaklaşımla yelken sporunun geniş kitlelere ulaşması için neler yapılabileceğinin de konuşulduğu görüşmede, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Kocaeli’nin su sporları açısından avantajlarının olduğu belirtilen görüşmede Başkan Büyükakın, “Su sporlarının tüm branşları olmak üzere yelken sporunda da Kocaeli çok önemli bir merkez olacak. Hayata geçireceğimiz projeler başta olmak üzere düzenleyeceğimiz organizasyonlarla yelken sporunda öncü bir kent olacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak çocukları ve gençleri el üstünde tuttuklarını, nesillerin çağın gerçeklerine göre donanımlı yetişmesi için Kocaeli’de çok önemli insiyatif aldıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Ülkemizin aydınlık yarınları başta olmak üzere dünyaya adalet, barış ve huzur verecek nesillerin yetişmesinde sporu çok önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu noktada yıllardır ortaya koyduğumuz projelerle bu hedefe çok önemli katkı sunduk. Bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz. Yelken sporunun değerli ailesiyle çocuklarımıza ve gençlerimize katkı sunmak için çalışacağız” diye konuştu.

Su sporları başta olmak üzere her alanda çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Büyükakın, “Yelken branşında da yeni planlamalar yaparak farklı projelerimizle yol alacağız. Bu noktada Yelken Federasyonu ile ortak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin bizden ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Buna göre adım atmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi her zaman dikkate alıyor, geleceğin dünyasına daha iyi hazırlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu noktada gençlerimizin zihin ve fiziksel olarak hayata hazır olması için her argümanı kullanacağız. Yelken sporumuzun daha fazla bir şekilde denizlerimizle buluşması için yelken ailemizle yol yürüyeceğiz. Pandemi sürecinde ayrı kaldığımız denizimiz ve rüzgarımızın yelkenle buluşması için de ayrıca sabırsızlanıyoruz. Şunu da dile getirmek isterim Körfezimizin su sporları açısından daha aktif olmasını istiyoruz. Su sporları ve bugünkü görüşmenin vesilesiyle de yelken sporunun ulusal ve uluslararası alandaki yarışmalarını Kocaeli’de yapmak istiyoruz. Bu konunun aynı zamanda spor turizmine de katkı sunacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

