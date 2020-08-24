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Kocaeli'de orman yangını Evlere yaklaşan yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi

İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere'de ormanlık alanda yangın çıktı. Geniş alana yayılan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

Kocaeli'de orman yangını Evlere yaklaşan yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere'de ormanlık alanda yangın çıktı. Geniş alana yayılan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Halıdere Roma mezarlığı mevkinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının geniş alana yayıldığını görenler, durumu İtfaiye ve Orman Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ve Orman Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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