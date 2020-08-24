Başiskele Sahili’nden Erzurumlu aşıklar geçti

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “2020 Başiskele Yaz Etkinlikleri” Erzurumlu Aşıkların türküleri ile vatandaşlarla buluştu.

Başiskele’de yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda programlarını tertipleyen Başiskele Belediyesi önceki akşam da Başiskele Erzurumlular Derneği ile ortak bir program düzenledi. Başiskele Derneği’nde Erzurumlu Aşıkların türkülerinin vatandaşlarla buluşturulduğu programa Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Başiskele Erzurumlular Dernek Başkanı Muharrem Örs, Erzurumlular Vakıf Başkanı Ahmet Önal, Erzurumlular Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, Başiskele Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral, Dernek Yöneticileri, Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum tanıtım filmi ile başlayan programda aşıklar sırasıyla sahne aldı. Erzurumlu Aşık Temel Turabi, Erzurumlu Aşık Taner Öztürkoğlu, Sanatçı Garip Memo, Erzurum Bar Ekibi’nin türküleri ve gösterilerinin olduğu program vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Programda kurulan yöresel Erzurum sofrasına oturan Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, aşıklara ve Garip Memo’ya, federasyon ve dernek başkanlarına çiçek takdim etti. Başiskele Erzurumlular Dernek Başkanı Muharrem Örs’de Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü’ye plaket takdim etti.

Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “2020 yılı, Yaz Etkinlikleri kapsamında komşularımızdan gelen talepler doğrultusunda her müziksevere hitap eden etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu akşamda Erzurumlular Derneğimiz ile ortaklaşa düzenlediğimiz gecede birbirinden güzel Erzurum türkülerini dinleme şansına sahip olduk. Ben derneğimize işbirlikleri için teşekkür ediyorum. Tüm komşularımıza da etkinliklerimize göstermiş oldukları bu ilgiden dolayı teşekkür ediyor ve tüm tedbirler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizin yine vakaların durumuna göre devam edeceğiz“ dedi.

Maske, sosyal mesafe ve kurallarına riayet edilmesi için etkinlik alanında Zabıta Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu. Etkinlik alanında belirli noktalara dezenfektan üniteleri yerleştirildi. Vatandaşların oturma düzenleri sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanırken, maskesiz hiç kimse etkinlik alanına alınmadı. Temizlik, Mesafe ve Maske kuralları kapsamında süren etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü.

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