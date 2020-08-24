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Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

DHA

Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı


Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Gölcük D-130 yolu Üçevler mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden S.Y. yönetimindeki 41 B 4109 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpıp, su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücü S.Y. ile E.S.'yi otomobilden çıkardı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y. ve E.S. tedaviye alındı.  
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2020-08-24 18:38:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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