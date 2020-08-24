Gebze'de plastik fabrikasında korkutan yangın

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, bir plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrika binasına sıçramadan söndürüldü.

Saat 19.00 sıralarında Gebze Pelitli Mahallesi´nde bulunan bir plastik fabrikasının bahçesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bahçede bulunan paletli metal raflardaki plastik ürünlerin alev aldığını gören fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrika bahçesinde yanan malzemeleri söndürmek için müdahalede bulundu. Bu sırada fabrika çalışanları da yangının fabrika binasına sıçramaması için tutuşabilecek malzemeleri bahçenin diğer tarafına taşıdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrika bahçesinde bulunan plastik ürünler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2020-08-24 21:18:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.