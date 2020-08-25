Kandıra otobüslerini bir ayda 30 bin yolcu kullandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kandıra sahil hatları 800C, 800K ve 800CK bir ayda 30 bin yolcuyu aktarmasız olarak mavi bayraklı sahillere ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan 800C, 800K ve 800CK bir ayda 30 bin yolcuyu mavi bayraklı sahillere ulaştırdı. Gösterilen bu ilgi doğrultusunda bu hatlar ile 5 gidiş 5 de dönüş olmak üzere 10 sefer eklenip günde 38 sefer yapıldı. Hafta içi tatilcileri mavi bayraklı sahillere ulaştıran 800CK ise taşıma işlemi çok yoğun oluyor 166 kilometrelik yolu kat eden hat, bir aylık süreçte toplamda 17 bin 486 yolcuyu mavi bayraklı sahillere ulaştırdı. Sağladığı ulaşım konforu ile tercih edilen otobüs olan 800CK, tatilcilerin en çok kullandığı otobüs oldu.

Pandemi döneminden dolayı hijyene önem veren UlaşımPark, yoğun çalışan 800C, 800K ve 800CK hatlarında kilometrelerce yol yapan otobüslerine sürekli dezenfekte işlemi uyguluyor. Otobüsler, varış ve kalkış noktalarındayken gece mesai bitiminde sabahlara kadar temizlik birimi tarafından A dan Z’ye tüm noktaları temizliyor. Yeni güne başladığında otobüsler dezenfekte edilmiş ve detaylı temizliğini tamamlamış olarak sefere çıkıyor.

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