Sapanca Gölü'nde tekne yangını Tekne içerisinde vatandaşların olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde göle açılan bir tekne alev alev yandı. Tekne içerisinde vatandaşların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinden Sapanca Gölü'ne açılan teknede henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Göl ortasında teknenin alev alev yandığını gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Teknede 78 kişilik bir grubun olduğu iddia edildi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra ambulanslarda sevk edildi.

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