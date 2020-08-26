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Kocaeli'de ağustosta 190 kişi, koronavirüs karantinasını ihlal etti

DHA

Kocaeli'de ağustosta 190 kişi, koronavirüs karantinasını ihlal etti


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ emniyetinin ağustos ayı verilerine göre, Covid-19 pozitif tanısı koyulan ya da temaslı olduğu için karantinada kalması gereken 190 kişi, karantina kuralını ihlal ederken yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar aralıksız sürdürülüyor. Emniyet yetkilileri tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basınla paylaşılan verilere göre, 29 Temmuz ve 24 Ağustos arasında yapılan 9 uygulamada toplam 12 bin 69 iş yeri denetlenirken, 147 bin 543 kişi sorgulandı. Denetimlerde Covid-19 pozitif tanısı koyulan ya da temaslı olduğu için karantinada kalması gereken 190 kişi yakalanırken, haklarında idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.
Ayrıca yapılan uygulamalarda, maske takmayan 592 kişiye ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 103 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 363 kişi de yakalanırken, haklarında işlem yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-08-26 08:48:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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