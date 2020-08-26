Kuzeniyle iddiaya girdi, CİMER’den istediği bisiklet kapısına geldi Cimer’e “Merhaba reis, bisiklet istiyorum” mesajı attı, bisikleti kapısına kadar geldi Okula gitmek için ihtiyacı olan bisiklete kavuşan 16 yaşındaki Cem Bartu Özbey: “İlk başta şaka olduğunu zannettim. Bisiklet gelince çok şaşırdım”

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kuzeniyle girdiği iddia sonrasında Cimer’e mesaj yazarak okula gitmek için ihtiyaç duyduğu bisiklet için talepte bulunan Cem Bartu Özbey, bir hafta sonra kapısına gelen bisikleti görünce önce şaşırdı sonra da sevindi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Cem Bartu Özbey kuzeniyle ‘Cimer’den bisiklet istersem gönderirler’ diyerek iddiaya girdi. Kendisine inanmayan kuzeniyle iddiaya giren Cem Bartu Özbey, okula gitmek için ihtiyaç duyduğu bisiklet için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) mesaj atarak bisiklet istedi. 16 yaşındaki Cem Bartu Özbey’in talebini gören Cumhurbaşkanlığı, konuyu Gebze Belediyesine ileterek gencin isteğinin karşılanmasını talep etti. Cem Bartu Özbey’e ulaşan belediye ekipleri, bisikleti evine kadar götürerek kendisine teslim etti.



“Kuzenimle girdiğim iddia nedeniyle başvurdum”

Kuzeniyle girdiği iddia nedeniyle Cimer’e başvurduğunu söyleyen Cem Bartu Özbey, “Bu bisiklet kuzenimle benim aramdaki bir iddialaşmadan geldi. Kuzenime ben Cimer’e yazacağım ve bana bisikletin geleceğini söyledim. Kuzenim bana inanmadı. İddialaşma üzerine Cimer’e gereken bilgilerimi ve isteğimi yazdım. Ben arkadaşlarım tarafından duyduğum kadarıyla Cimer’deki isteklerin dikkate alındığını biliyordum. Bu iddia üzerine girmiştim. Mektup olarak şöyle yazdım; Merhaba reis. Ben 11. Sınıf öğrencisiyim. Adımı soyadımı söyledim. Şu an bisiklete ihtiyacım olduğunu okula bisikletle gidip, geldiğimi söyledim. Bir hafta sonra ben Gebze Belediyesi tarafından arandım. Kapıma kadar geldiler. Kapıma bıraktılar” ifadelerini kullandı.



“İlk başta şaka olduğunu düşündüm”

Telefonla arandığında şaka olduğunu düşünen 16 yaşındaki Cem Bartu Özbey, “Geleceğine inanıyordum. Yüzde 70 inanıyordum, yüzde 30 inanmıyordum. Ama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ekibine ve Gebze Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Bisiklet gelince aslında çok şaşırdım. Aradılar beni. Gebze Belediyesinden aradıklarını söylediler. Çok şaşırdım. İlk başta şaka olduğunu zannettim telefonu babama falan verdim, inanmadım. Babam konuştu. Adresimize kadar geldiler, verdiler. Aslında çok şaşırdım ama çok da mutlu oldum” şeklinde konuştu.

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