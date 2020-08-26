Ayasofya konulu yarışmada ödüller sahiplerini buldu

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Ayasofyai Kebir Camii Şerifi konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.

Ayasofyai Kebir Camii Şerifi konulu resim yarışmasında dereceye girenler belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ibadete açılan Ayasofyai Kebir Camii Şerifi için Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışması; yetişkin, yetişkin mansiyon, çocuk ve çocuk mansiyon kategorilerinde düzenlendi. Resim sanatını icra eden Gebzelilerin eserleriyle birlikte başvurduğu yarışmada dereceye girenlere ödülleri Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından takdim edildi.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Ayasofyai Kebir Camii Şerifi konulu resim yarışmasında dereceye giren eser sahipleri ise şöyle; “Yetişkin Kategorisi 3.’sü Nuran Gülmen, 2.’si Emre Şahin, 1.’si Elif Aladağ, Yetişkin Mansiyon Kategorisi Eylem Yılmaz, Hatice Aslı Türkmen, Fatih Kılci, Çocuk Kategorisi 3.’sü Irmak Keskin, 2.’si Dilara Gür, 1.’si Ela Nur Çolakel, Çocuk Mansiyon Kategorisi Miraç Efe Aynur, Kibele Demirbaş.”

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