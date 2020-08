Moda pazarında ürün çeşitliliği artıyor

Başiskele Belediyesi tarafından yaklaşık 1 yıl önce hizmete açılan Moda pazarında artık parça kumaş, porselen ve züccaciye ürünleri de satışa sunulacak.

Barbaros Mahallesi’nde her hafta Pazar günleri kurulan Moda pazarı, binlerce vatandaşı ağırlamaya devam ediyor. Ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttığı pazarda vatandaşların da yoğunlukla talep ettiği parça kumaş, porselen ve züccaciye ürünleri de satılmaya başlandı. Pazarcılar Odası ile yapılan istişareli çalışmalar kapsamında pazara talep edilen yeni tezgahlar kurularak ürün çeşitliliği arttırıldı.

Pazarda çeşitliliğin arttırıldığına değinen Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, “Başiskele’li yoğun bir şekilde talep edilen bu yeni ürünlerin de tezgahlarının açılması ile ilgili Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Altıntaş ile birlikte uzun süredir iletişimde çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Başkanımız Yasin Özlü’nün bu konuyu önemsiyor olması hasebiyle nihayet parça kumaş, porselen ve züccaciye ürünlerin satışı yapan pazarcı arkadaşlarımız bu Pazar müşterileriyle buluşacak. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Vatandaşların taleplerini karşılamaya devam edeceklerini ifade eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise, “Moda pazarının Başiskele’nin en büyük açık alışveriş merkezi özelliğinde olduğunu ve vatandaşların yoğun taleplerinin olduğu parça kumaş, porselen mutfak ve züccaciye ürünlerinin de yer alacağı yeni stantların 30 Ağustos tarihi itibariyle her hafta pazar günü Barbaros Mahallesi kapalı pazar yerinde hizmet vereceğini” diye konuştu.

