Bakan Pekcan: Kocaeli´de 540 kilo kokain ele geçirildi (2)

PİYASA DEĞERİ 216 MİLYON LİRAYMIŞ
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla ilgili detaylar belli oldu. Buna göre, Türkiye´ye getirilen her konteyner ve eşya için uygulanan, ileri teknoloji risk analizi teknikleriyle analiz edilen 6 konteyner, yüksek riskli olarak belirlendi. Brezilya´dan yola çıkan ve İspanya´nın Barcelona kentindeki limanda Panama bandıralı gemiye aktarılan konteynerler, Kocaeli´nin Dilovası ilçesindeki özel liman işletmesine getirildi. Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince yüksek riskli oldukları gerekçesiyle konteynerlerde fiziki arama yapıldı. Narko dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda; ferrokrom madeni arasına saklanan, 500 paket olarak hazırlanmış 540 kilogram ağırlığında kokain ele geçirildi. Piyasa değerinin 216 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucu maddelere el koyulurken, 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-08-26 14:40:33
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