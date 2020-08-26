Sahne İzmit'ten “Zaferin Yolu” dans gösterisi

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İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında “Zaferin Yolu” isimli dans gösterisi ile bayram coşkusunu yaşatacak.

İzmit Belediyesi, 2630 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında bayramı dolu dolu kutlayacak. 30 Ağustos 1922’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferin 98’inci yıl dönümünde İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, “Zaferin Yolu” isimli dans gösterisi ile İzmitliler'e dönemin zafer ruhunu yaşatacak. Türk Milletinin dönüm noktasını “Zaferin Yolu” isimli dans gösterisi 27 Ağustos günü saat 20.30’da Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda gerçekleştirilecek. Korona virüse karşı tedbirleri alan İzmit Belediyesi, tüm vatandaşları “Zaferin Yolu” isimli dans gösterisine davet etti.

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