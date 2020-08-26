Suçüstü yakalanan 2 hırsız tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evden 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan ve son işlerinde suçüstü yakalanan 2 hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 24 Ağustos Çarşamba günü İzmit’te bir eve giren kimliği belirsiz kişiler, evde bulunan 10 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından ev sahiplerinin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. İncelemeleri sürdüren polis ekipleri, Kartepe ilçesinde bir eve hırsızların girmeye çalıştığı ihbarı gelmesi üzerine olay yerine gitti. İkamete yapılan baskında, hırsızlık yapmak isteyen D.Ö. ve M.U. suçüstü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahısların yapılan incelemelerinde D.Ö.’nün çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 9 ayrı suç kaydı, M.U.’nun ise 34 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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