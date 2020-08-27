Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'de içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 60 olarak ölçüldü.
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos'ta yapılan ölçümlerde, Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 60 olarak belirlendi. Namazgah Barajı'nda ise yüzde 62 olarak ölçüldü. Yaz boyunca yağmurlar etkili olurken, toplam 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı havzasında şu anda 30 milyon 90 bin metreküp su bulunuyor. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-08-27 08:16:58
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