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30 Ağustos Zafer Bayramı İzmit’te dolu dolu yaşanacak

İHA

İzmit Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği arabalı konser ile İzmitliler'i YükseK Sadakat grubu ile buluşturacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı İzmit’te dolu dolu yaşanacak

İzmit Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği arabalı konser ile İzmitliler'i YükseK Sadakat grubu ile buluşturacak.
İzmit Belediyesi, pandemi kurallarının da dikkate alınacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı programı hazırladı.Hazırlanan programlar kapsamında 27 Ağustos günü saat 14.00’da Fethiye Caddesi’nde sokak müzikçileri sergileyecekleri performansla zafer ruhunu İzmit’te yaşatmaya başlayacak. Ardından saat 20.30’da ise İzmit Belediyesi Sahne Sanatları ekibi Kocaeli Kongre Merkezi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel “Zaferin Yolu” adlı gösteri sergileyecek. Zafer kutlamalarının kapsamında 28 Ağustos Cuma günü ise ilk olarak saat 17.00’da İzmit Belediyesi bando ekibi Belediye Meydanı ve Fethiye Caddesi’nde gösteri sergileyecek. Günün akşam saatlerinde ise saat 21.00’da Outlet Center’ın arkasında ünlü rock grubu Yüksek Sadakat’ın sahne alacağı “Parket Seyret Arabalı 30 Ağustos Zafer Konseri” ile zafer coşkusu konser alanına taşınacak.
Pandemi kurallarına dikkat edilecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri hafta sonu da devam edecek. 29 Ağustos Cumartesi günü Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek çeşitli programların yanı sıra keman eşliğinde Vera Trio Konseri gerçekleşecek. Stantlarında kurulacağı etkinlikte zafer şenliği yaşanacak. Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü olan 30 Ağustos Pazar günü ise İzmit Kent Meydanı’nda pandemi kuralları dikkate alınarak zafer ruhu doruklarda hissedilecek. Saat 18.00’da bisiklet grubu Yahya Kaptan’dan hareket ederek İzmit Belediye Meydanı’na gelerek buradan meşaleler eşliğinde İzmit Kent Meydanı’na geçilecek. Saat 19.30’da İzmit Belediyesi Sahne Sanatları ekibi bir performans sergileyecek. Son olarak ise saat 20.00’da İzmit Belediyesi Tiyatro Ekibi “Kuvayi Milliye Destanı” isimli oyunla sahne alacak. Bu programla birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sonlanacak.

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