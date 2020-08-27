Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı



Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada sürücü ile akaryakıt istasyonunda çalışan bir kişi yaralandı.

Kaza, D-130 Karayolu'nun Seymen Mahallesi geçişinde yaşandı. Gölcük istikametine giden 06 BD 644 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Pompaların arasından geçen otomobil, yaklaşık 1.5 ton ağırlığındaki yakıt katkısı tankına çarpıp, durdu.

Kazada, istasyonda çalışan Coşkun Çeşmelioğlu ile sürücü yaralanadı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sürücünün kazanın ardından, korkuyla otomobilinden inip, yola kaçtığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle akaryakıt istasyonu yaklaşık 2 saat kapalı kaldı.

'YARALI ARKADAŞIN DURUMU İYİ'

Akaryakıt istasyonu yetkilisi İbrahim Aksoy, "Olayın nasıl olduğunu biz de anlamadık. Karşıdan araç gelip, pompaya girdi. Şurada yakıt katkısı tankı vardı. Oraya vurdu. Biz de bir şey anlamadık. Ne olduğunu göremedik. Daha sonra kamera kayıtlarından izledik. Pompacımız yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Çok şükür hayati tehlikesi yok. Yollarda çok gereksiz sürat yapılıyor. Normalde bu yolun hız sınırı 70, ama kamerayı izlediğimizde en az 140-150 kilometre hız var gibi geldi bana. Yetkililerin burada önlemleri daha çok arttırmalarını, herkesin kurallara uymasını istiyoruz" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin istasyon girişindeki refüje çıktıktan sonra pompalara doğru yöneldiği görülüyor. Akaryakıt pompalarının arasından geçen otomobil, yakıt katkısı tankına ve istasyon çalışan Coşkun Çeşmelioğlu´na çarptıktan sonra duruyor.

Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-08-27 11:17:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.