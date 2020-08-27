Polisten kaçmak için hareket halindeki otomobilden atladılar



Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT´te çaldıkları otomobille polisin `dur´ ihtarına uymayan M.Ç. ve S.A.T., yakalanacaklarını anlayınca hareket halindeki otomobilden inerek kaçmaya başladı. Otomobil, sürücüsüz bir şekilde yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra reklam panosuna çarparak durdu. Kaçan M.Ç. ve S.A.T. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 18.30 sıralarında İzmit Kent Meydanı´nda meydana geldi. İddiaya göre çalıntı otomobille seyir halinde olan M.Ç. ve S.A.T., polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin `dur´ ihtarına uymayan kişiler otomobille kaçmaya başladı. Bir süre otomobille trafikte tehlikeli hareketler yaparek ilerleyen iki kişi daha sonra araç trafiğine kapalı olan İzmit Kent Meydanı´na girdi.

HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLİ TERK ETTİLER

Otomobille daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlayan kişiler, hareket halindeki araçtan atlayıp koşarak kaçmaya başladı. Sürücüsüz bir şekilde yaklaşık 50 metre ilerleyen otomobil daha sonra meydanda bulunan reklam panosuna çarparak durabildi. Olayın ardından kaçan M.Ç. ve S.A.T. isimli iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin daha önceden çok sayıda `oto hırsızlığı´ suçundan sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Soruşturma sürerken otomobil ise olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN

2020-08-27 19:44:49



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