Kocaman’dan kent meydanında inceleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaman’dan kent meydanında inceleme

İHA

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kent Meydanı'nda devam eden çalışmaları yakından takip ederek, meydan çevresinde bulunan hemşehrileriyle istişarede bulundu.

Kocaman’dan kent meydanında inceleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kent Meydanı’nda devam eden çalışmaları yakından takip ederek, meydan çevresinde bulunan hemşehrileriyle istişarede bulundu.
Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi, işbirliğinde Kartepe Kent Meydanı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapımı devam eden kent meydanı çalışmaları 30 bin m2 alanda gerçekleştiriliyor. Kent meydanı çalışması Kartepe Belediyesi Hizmet Binası ve Kaymakamlık Binası’nı kapsayacak şekilde yapılıyor. Saha çalışmaları süren meydanda kafeteryalarını çelik montajına başlandı. 30 bin m2 olarak planlanan kent meydanında her biri 109 m2 olmak üzere 3 adet kafeterya, 2 adet animasyonlu süs havuzu bulunacak.
Meydan; amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek. Meydanda toplam ibadet alanı 2 bin 265 m2 olan cami yapımı hızla devam ediyor. Cami içerisinde çok amaçlı salon, kütüphane, 10 adet derslik de yer alacak. Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda ağaçlar için otomatik sulama sistemi bulunacak olup zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar kullanılacak. Meydanın mimari yapısını destekleyen dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak.
Kent Meydanı çalışmalarını yakından takip eden Kartepe Belediye Başkan Mustafa Kocaman, meydan çevresinde bulunan esnaflarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Kent Meydanı’nın Kartepe’ye vizyon katacağını belirten Başkan Kocaman “30 bin metre kare alanda yapımı devam eden Kent Meydanımız tamamlanması ile ilçemize ayrı bir değer katacaktır. Kent Meydanımızın hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacını kolayca karşılayabileceği keyifli zaman geçirebileceği yaşam ve cazibe merkezi haline getireceğiz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zaferin Yolu gösterisi nefes kesti
YEREL HABERLER Zaferin Yolu gösterisi nefes kesti
Şehrin göbeğinde çalıntı araçla polisten kaçmaya çalışan şahıslar köşeye sıkışınca yakalandı Şahısların inip kaçmaya çalıştığı otomobil reklam panosuna çarparak durdu Polisin “Dur" ihtarına uymayan şahısların kaçmaya çalıştığı otomobil çalıntı çıktı
YEREL HABERLER Şehrin göbeğinde çalıntı araçla polisten kaçmaya ...
Polisten kaçmak için hareket halindeki otomobilden atladılar
YEREL HABERLER Polisten kaçmak için hareket halindeki otomobilden ...
'Alfa' ile yapılan aramada otobüste 30 kilo eroin bulundu
YEREL HABERLER 'Alfa' ile yapılan aramada otobüste 30 kilo eroin ...
Erkek arkadaşının dövdüğü kadına yardım ederken bıçaklandı
YEREL HABERLER Erkek arkadaşının dövdüğü kadına yardım ederken ...
Kocaeli'de yolcu otobüsünden 30 kilo 800 gram eroin çıktı Narkotik köpeğinin hassas burnu tavandaki zehir zulasını patlattı
YEREL HABERLER Kocaeli'de yolcu otobüsünden 30 kilo 800 gram eroin ...
CİMER´e 'Reis bisiklete ihtiyacım var' yazdı, isteğine ulaştı
YEREL HABERLER CİMER´e 'Reis bisiklete ihtiyacım var' yazdı, ...
Dilovası’nın araç filosu yeni ekskavatör ile güçlendi
YEREL HABERLER Dilovası’nın araç filosu yeni ekskavatör ile güçlendi
600 metresi kazılan tünel Kocaeli’yi İstanbul’a bağlayacak Kocaeli Metrosu tamamlandığında 55 bin araç trafikten çekilecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: “Metroyla birlikte İstanbul’daki tüm raylı sistem hatlarına entegre olmuş oluyoruz”
YEREL HABERLER 600 metresi kazılan tünel Kocaeli’yi İstanbul’a ...
Karamürsel’de 4 mahalleyi birbirine bağlayan yol yenileniyor
YEREL HABERLER Karamürsel’de 4 mahalleyi birbirine bağlayan yol ...
“Mahallemde Şenlik Var” ekibi Fatih Sultan'da
YEREL HABERLER “Mahallemde Şenlik Var” ekibi Fatih Sultan'da
Günı Işığı derneği yardıma muhtaç aileleri sevindiriyor
YEREL HABERLER Günı Işığı derneği yardıma muhtaç aileleri ...
İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne o isim atandı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne o isim ...
Zincirleme kaza TEM'deki trafiği kilitledi Kazada hurdaya dönen tır sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıktı
YEREL HABERLER Zincirleme kaza TEM'deki trafiği kilitledi Kazada ...
Körfez Belediyesi 33 yavru hayvanı sahiplendirdi
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi 33 yavru hayvanı sahiplendirdi
Kağıtsporlu atıcılar rekor kırarak şampiyon oldu
YEREL HABERLER Kağıtsporlu atıcılar rekor kırarak şampiyon oldu
İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi’ndeki yolu yeniledi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi’ndeki yolu ...
Körfez'de çöp kamyonlarına koku önlemi
YEREL HABERLER Körfez'de çöp kamyonlarına koku önlemi
Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil akaryakıt görevlisini ezdi Feci kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil akaryakıt ...
Başkan Büyükakın: “Verdiğimiz destekler verimli ürünlere dönüştü”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: “Verdiğimiz destekler verimli ...
Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı
30 Ağustos Zafer Bayramı İzmit’te dolu dolu yaşanacak
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmit’te dolu dolu yaşanacak
Kartepe'de karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor
YEREL HABERLER Kartepe'de karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları ...
Mavi Vatan doktrinin mucidi emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: “Kocaeli, doğal gazla beraber denizcilik endüstrisinin merkezi olacak”
YEREL HABERLER Mavi Vatan doktrinin mucidi emekli Tümamiral Cem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X