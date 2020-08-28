Bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı üzeri Santral yokuşu olarak bilinen yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazanfer Bulvarı üzerine seyir halinde olan 41 AFR 608 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet parçalanırken, motosiklette bulunan Ahmet Tuna Şahbazoğlu (31) ve Taceddin Gökbudak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan iki kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan motosiklet çekici ile otoparka çekilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.