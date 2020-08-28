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Polisten kaçarken otomobilden atlayan 2 şüpheli, adliyede

DHA

Polisten kaçarken otomobilden atlayan 2 şüpheli, adliyede


Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT´te, polisin ihtarına rağmen kaçtıkları çalıntı otomobilden atlayarak izlerini kaybettirmeye çalışan ve yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında İzmit Kent Meydanı´nda yaşandı. İstanbul´dan çaldıkları otomobille kente gelen M.Ç. ve S.A.T.'ye, polis ekipleri `dur´ ihtarında bulundu. Ancak 2 şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Polisin peşlerine takıldığı şüpheliler, trafiğe kapalı İzmit Kent Meydanı´na girince, hareket halindeki otomobilden atladı. Otomobil, sürücüsüz bir şekilde 50 metre giderek, reklam panosuna çarpıp,durdu.
Yaya olarak kaçan M.Ç. ve S.A.T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
`Oto hırsızlığı´ suçundan çok sayıda sabıka kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.  Olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılan otomobilin geçen ay İstanbul'dan çalındığı, üzerindeki plakanın sahte olduğu belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2020-08-28 15:19:40

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