Tartıştığı kardeşini silahla yaraladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tartışma yaşadığı kardeşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, D.Ö. ile A.Ö. isimli iki kardeş henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey A.Ö. tabancayla kardeşine ateş etmek istedi. Silahın tutukluk yapması üzerine eve giderek pompalı tüfekle geri dönen A.Ö., ateş ettiği kardeşini yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan D.Ö., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kardeşini yaralayan A.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ve pompalı tüfeğe de el konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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