200 kişinin yaşadığı sitede yangın



Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yalıtım çalışması yapılan sitedeki 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. 200 kişinin yaşadığı bina tahliye edilirken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Gümrükçüler Caddesi'nde bulunan Ulaş Sitesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Çatıda yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle çatıyı kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. 60 dairenin bulunduğu ve yaklaşık 200 kişinin yaşadığı site tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Yangın sırasında binanın 3'üncü katında oturan Arda Ailesi, 'Mia' adlı kedilerini de alarak binayı tahliye ettiler. Dumandan hafif derecede etkilenen 2 kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulans içersinde müdahalede bulundu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Nabi YAZICI

2020-08-28 17:39:57



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