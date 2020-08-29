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Yüksek Sadakat 'Arabada konser'le 30 Ağustos'u kutladı

DHA

Yüksek Sadakat 'Arabada konser'le 30 Ağustos'u kutladı


Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlene 'Arabada konser' etkinliğinde Yüksek Sadakat grubu sahne aldı. Konser alanına gelenler, grubun söylediği şarkılara araçlarının farları ve kornalarıyla eşlik etti.
İzmit'te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Arabada konser' etkinliğinde Yüksek Sadakat grubu sahne aldı. Bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen etkinliğe araçlarıyla gelenler, otopark girişinde yapılan ateş ölçümünün ardından alana alındı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede sevilen şarkılarını seslendiren gruba, izleyiciler araçlarının farları ve kornalarıyla eşlik etti. Konsere kız arkadaşıyla gelen Burak Aydemir, "Uzun bir pandemi süreci geçirdik evlerde kaldık bu süre boyunca. Yüksek Sadakat çok sevdiğimiz ve takip ettiğimiz bir grup. Böyle olunca da sevgilimle beraber geldik tadını çıkarıyoruz. Şu anda gayet eğleniyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyuyoruz bu tarz etkinliklerin devam etmesini bekliyoruz" dedi.
Arkadaşlarıyla beraber konsere gelen Orhan İmamoğlu, sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan bu tür etkinliklerin sayısının artmasını dilediklerini söyleyerek, "Pandemi nedeniyle uzun bir süredir bu tarz etkinliklere katılamadık. Eğlenceye aç bir süre geçirdik bu zamanda. Gayet eğleniyoruz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-08-28 23:05:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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